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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yalçın, "Yatırımlar yılı bizi bekliyor"

İHA

Başkan Yalçın, "Yatırımlar yılı bizi bekliyor"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2020 yılı Aralık ayı son meclis toplantısında yaptığı değerlendirmede “Bütçemizi iki katına çıkardık. Gelecek yıl yatırımlar yılı olarak bizi bekliyor.” dedi.
Talas Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısını Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
İmardan kentsel dönüşüme, park bahçelerden komisyon raporlarına kadar çeşitli konuların görüşüldüğü toplantıda ayrıca birimler arası bütçe transferi de karara bağlandı.
Bütün maddelerin oy birliğiyle geçtiği mecliste kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, çok naif ve nazik bir meclis olarak çalıştıklarını belirterek, “2021 yılı bütçemiz sizlerin de katkısıyla Büyükşehir Belediye Meclisimizden geçti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2020 yılında 121 milyon lira olan bütçemiz, sayenizde 246 milyon liraya çıktı. İnşallah bunun da hakkını verir, 2021 yılında önemli projelerimizi tek tek hayata geçiririz. Öyle zannediyorum ki bir yatırımlar yılı bizi bekliyor. Kararlarımız oy birliğiyle geçiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Meclis üyeleri de bütçenin iki katına çıkmasının hem meclisin hem de Başkan Yalçın’ın başarısı olduğunu ifade ederek Talas’a hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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