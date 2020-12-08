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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'den sokak hayvanları gönüllülerine destek

İHA

Büyükşehir'den sokak hayvanları gönüllülerine destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Celal Bayar Anadolu Lisesi’nin bahçesinde bulunan ve 6 aydır mama desteği verdiği hayvan barınağına bir kez daha mama desteği verdi. Ayrıca 10 yıldır sokak kedilerine gönüllü olarak sahip çıkan ve mama için belediyeye başvuran Şeyma Kocaoğlu’nun da isteğini geri çevirmeyen Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerine de mama desteğinde bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan sokak hayvanlarına sahip çıkan vatandaş ve kurumlara da destek veriyor. Kayseri’de sokak hayvanları gönüllülerine kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi, mama desteği vererek duyarlı hizmetlerine ortak oluyor.

“BÜYÜKŞEHİR 6 AYDIR MAMA DESTEĞİ VERİYOR”
Celal Bayar Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Metin, okul bahçesinde kendi imkanları ile oluşturdukları sokak köpeği barınağına Kayseri Büyükşehir belediyesi tarafından 6 aydır mama desteği verildiğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yine mama desteği geldiğini belirten Metin, şunları söyledi: “Okulumuzun köşesine bir hayvan barınağı oluşturduk. 3 tane sahipsiz köpeği sahiplendik. Yuvalarını kendi imkanlarımızla personelimizle yaptık, tel çektik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de sağ olsun bize 6 aydır mama desteği veriyor, bugün de getirdiler. Burada insanların arasındaki canlıları, hayvanları, bitkileri korumak istiyoruz. Öğrencilerin de buna alışması lazım, kaybolan duygular tekrardan canlanması lazım. Özellikle çocukların merhamet duygularının yeniden canlanması için onlar da hayvanları seviyorlar, kendileri geliyorlar besliyorlar. Şu anda okul kapalı, bir hizmetlimiz ilgileniyor ama okullar açıldığı zaman öğrenciler de zaman zaman hayvanların yanına gelip onlarla ilgileniyorlar. Uzaktan eğitim de olsa biz yine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’ne de verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz.”

“YALNIZ BAŞIMA YETEMİYORDUM, MEMDUH BAŞKANA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Sokak hayvanları gönüllüsü Şeyma Kocaoğlu ise 10 yıldır gönüllü olarak sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalıştığını ve yalnız başına yetemediğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne mama desteği için başvuru yaptığını söyledi. İsteğinin anında cevap bulduğunu söyleyen Kocaoğlu, “10 yıla kadar gönüllü olarak sokak hayvanlarını besliyordum. Bir yerde tıkandım ve belediyeye başvurmuştum. Sağ olsun, hassasiyetlerine çok teşekkür ediyorum mamaları getirdikleri için. Biraz zorlanıyorduk. 30’a yakın kedim var bunlar çoğalıyor azalıyor. Sağ olsun belediyede bana yardımcı oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ve Memduh başkana çok teşekkürlerimi sunuyorum, bana yardımda ve destekte bulundukları için, sağ olsunlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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