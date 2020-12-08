Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de jandarmanın düzenlediği DEAŞ operasyonunda, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 2 şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, Suriye uyruklu A.A. ve A.E. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)-

2020-12-08 15:22:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.