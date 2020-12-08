Bellona Kayseri deplasmanda kazanamıyor

Bellona Kayseri Basketbol takımı, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, oynadığı 10 maçta 2 kez kazanırken 8 kez mağlup oldu. Son olarak Ankara'da BOTAŞ'a yenilen sarı kırmızılıların deplasman karnesi kötü.

Bu sezon deplasmanda 4 müsabakaya çıkan Bellona Kayseri Basketbol takımı, bu maçların tamamını kaybetti. Sahasında oynadığı 6 maçın 2'sini kazanıp 4'ünü kaybeden Bellona Kayseri Basketbol takımı 10 maçta 760 sayı üretirken potasında 790 sayı gördü. Sarı Kırmızılılar, sahasında oynadığı 6 maçta 473 sayı üretip 447 sayı yerken, deplasmanda ise 287 sayı bulurken 343 sayı gördü.

Bellona Kayseri Basketbol takımının bu sezon oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Bellona Kayseriİzmit Bel.spor 6869

Hatay B.B.sporBellona Kayseri 9088

Bellona KayseriGalatasaray 7479

Adana BasketbolBellona Kayseri 8370

Bellona KayseriNesibe Aydın 6270

FenerbahçeBellona Kayseri 9169

Bellona KayseriOGM Ormanspor 8079

Bellona Kayseri Mersin Yenişehir 8296

Bellona Kayseri Canik Bel.spor 10754

BotaşBellona Kayseri 7960

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