Kayseri´de yaşlı çift, 5 gün arayla koronavirüsten öldü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Develi ilçesinde, koronavirüse yakalanan Şükrü Acer (82) ve eşi Safiye Acer (80), 5 gün arayla hayatını kaybetti.
Develi ilçesi Alaylı Mahallesi'nde yaşayan Şükrü Acer ve eşi Safiye Acer, yaklaşık 15 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Develi Devlet Hastanesi´ne başvurdu. Çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine, Acer çifti, evlerinde karantina altına alındı. 2 gün sonra rahatsızlanan çift, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Safiye Acer, 3 Aralık günü hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Şükrü Acer ise bugün yaşamını yitirdi. Acer çiftinin 5 gün arayla ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Şükrü Acer´in cenazesi yarın Alaylı Mahalle mezarlığında toprağa verilecek. Öte yandan yaşı çiftin oğulları Tural Acer´in ise geçen 17 Ağustos´ta geçirdiği rahatsızlık sonucu öldüğü öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-12-08 17:47:44
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