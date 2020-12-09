Ambulans ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri’de ambulans ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi Emek Kavşağında meydana gelen kazada, E.S idaresindeki 38 YK 086 plakalı Citroen marka ticari araç ile 38 GG 017 plakalı ambulans çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan ticari araç yol kenarındaki duvara çarparak dururken, ambulans ise kaldırıma çıkarak duvarın üzerine devrildi. Kazada ticari araç içerisindeki E.S., Z.Y.S., F.S. ve ambulans içerisinde bulunan 2 sağlık personeli yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrolü akmasını sağlarken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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