Talasgücü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, 20202021 futbol sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde günde tek idmanla çalışmalarını sürdüren SarıLacivertli hedef şampiyonluk. Ligler oynanacak gibi hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Talasgücü Belediyespor’un bir kulağı da Türkiye Futbol Federasyonunda. Güçlü bir kadro oluşturan Talasgücü Belediyespor ihtiyaç görülmesi halinde transfer yapacağı öğrenildi.

Kendi tesislerinde tam kadro hazırlıklarını sürdüren SarıLacivertli takım hafta sonunu ise dinlenerek geçiriyor.

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