THY'nin Kayseri uçağı, sis nedeniyle Nevşehir'e indi

KAYSERİ, (DHA)İSTANBULKayseri seferinin yapıldığı Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, havalimanındaki yoğun sis nedeniyle Nevşehir'e indi.
Saat 07.40'ta İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK2010 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, yoğun sis nedeniyle Kayseri Havalimanı'na inemedi. 4-5 kez iniş denemesi yapan yolcu uçağı, sis nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. 09.00'da Kayseri'ye inmesi beklenen yolcu uçağı, saat 10.20'de Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na iniş yaptı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-12-09 11:19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.