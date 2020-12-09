Kayserispor Başkanı Gözbaşı PFDK'ya sevkedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor Başkanı Gözbaşı PFDK'ya sevkedildi

İHA

Kayserispor Başkanı Gözbaşı PFDK'ya sevkedildi

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, PFDK'ya sevkedildi.
Süper Lig'in 10.haftasında deplasmanda Göztepe ile 11 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevkedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin resmi internet sitesinde "Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın 5 Aralık 2020 tarihinde oynanan GöztepeKayserispor Süper Lig müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve Hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" paylaşımı yapıldı.
Ayrıca Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de, 5 Aralık 2020 tarihinde medyada ve sosyal medya hesabından yaptığı Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özdoğan, "Hayırseverlerimiz farklı hizmetlere vesile oluyor"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan, "Hayırseverlerimiz farklı hizmetlere ...
THY'nin Kayseri uçağı, sis nedeniyle Nevşehir'e indi
YEREL HABERLER THY'nin Kayseri uçağı, sis nedeniyle Nevşehir'e indi
Koronavirüsü yenen doktor 10 kilo verdi
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen doktor 10 kilo verdi
Türkiye’nin Yurt Dışındaki En Büyük Ticaret Merkezi AçıldıKayseri OSB Dubai Türkiye Ticaret Merkezi
YEREL HABERLER Türkiye’nin Yurt Dışındaki En Büyük Ticaret Merkezi ...
Kayserispor’da hedef galibiyet
YEREL HABERLER Kayserispor’da hedef galibiyet
Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik ‘Bilgi Ocakta’ platformunun tanıtımını yaptı
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik ‘Bilgi Ocakta’ ...
Talasgücü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor
Kayseri’de havadan maske denetimi
YEREL HABERLER Kayseri’de havadan maske denetimi
Kayseri‘de sis nedeni ile görüş mesafesi 1.5 metreye kadar düştü
YEREL HABERLER Kayseri‘de sis nedeni ile görüş mesafesi 1.5 metreye ...
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 540 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 540 gram ...
Büyükkılıç'tan Erciyes manzarasıyla 'Günaydın' mesajı
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan Erciyes manzarasıyla 'Günaydın' mesajı
Kayseri´de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri´de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 ...
Ambulans ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Kayseri’de kısıtlama sonrası meydan ve caddeler sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Kayseri’de kısıtlama sonrası meydan ve caddeler ...
Kayseri'nin Hacılar ilçesine kar yağdı
YEREL HABERLER Kayseri'nin Hacılar ilçesine kar yağdı
Kayseri´de yaşlı çift, 5 gün arayla koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Kayseri´de yaşlı çift, 5 gün arayla koronavirüsten ...
Bellona Kayseri deplasmanda kazanamıyor
YEREL HABERLER Bellona Kayseri deplasmanda kazanamıyor
Kayserispor maçlarının başlama saati
YEREL HABERLER Kayserispor maçlarının başlama saati
Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa, ...
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ...
Çalınan araç terk edilmiş halde bulundu
YEREL HABERLER Çalınan araç terk edilmiş halde bulundu
Jandarma Genel Komutanlığı Kayseri'deki DEAŞ operasyonunun görüntülerini yayınladı
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanlığı Kayseri'deki DEAŞ ...
Uyuşturucu ticareti sanığına 18 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti sanığına 18 yıl 9 ay hapis
Kayserispor Vefa Paketi'ne büyük ilgi
YEREL HABERLER Kayserispor Vefa Paketi'ne büyük ilgi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X