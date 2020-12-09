Otobüsteki valizin astarında bonzai ele geçirildi

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, narkotik polisinin yolcu otobüsünü durdurup yaptığı aramada, valizin astarına gizlenmiş 540 gram bonzai bulundu. Valizin sahibi G.Ç. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kırşehir'den Kayseri'ye gelen bir yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramada, G.Ç.'ye ait olduğu belirlenen valizin astarına gizlenmiş 540 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Uyuşturucuya el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-12-09 11:34:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.