Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti Mutluluktan karda yüzüp, yüzünü karla yıkadı

Erciyes'te yağan kar işletmecileri mutlu etti. 20 santimetreyi bulan kar ile beraber Erciyes'te işletmecilik yapan Veysel Değirmenci, mutluluğunu göstermek için karda yüzerek, yüzünü karla yıkadı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda dün akşam yağan kar ile beraber pistlerdeki kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Beyaza bürünen Erciyes'te yağan kar mutlulukta oluşturdu. 40 yıldır Erciyes'te işletmecilik yapan ve 'Efsane Veysel hoca' olarak bilinen Veysel Değirmenci de, yağan karın tadını çıkardı. Pistteki kara atlayarak yüzen ve yüzünü de karla yıkayan Değirmenci çok mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan, yağan kar ile beraber beyaza bürünen Erciyes Dağı, havadan da görüntülendi.

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