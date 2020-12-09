Yeni 'Yapılandırma Kanunu' ile kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı geliyor Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci: "Yeni kanun ile bütün vergilere yapılandırılabilecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni 'Yapılandırma Kanunu' ile kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı geliyor Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci: "Yeni kanun ile bütün vergilere yapılandırılabilecek"

İHA

Yeni 'Yapılandırma Kanunu' ile kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı geliyor Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci: "Yeni kanun ile bütün vergilere yapılandırılabilecek"

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci, Yeni Yapılandırma Kanunu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Yeni kanun ile bütün vergilere yapılandırılabilecek" söyleyerek, yapılandırmaya başvurunun 31 Aralık 2020 tarihinde son bulacağını belirtti.
Kanundan faydalanmak isteyen vatandaşların borçların ilk 2 taksitini zamanında ödemesi koşulunun olduğunu söyleyen Şahin Demirci, “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılandırma Kanunuyla vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak, borçlar taksitler halinde ödenebilecek, borçların takibiyle ilgili vergi ihtilafları sonlandırılacak, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar talep edilmesi halinde 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılabilecek, yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan YİÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak. Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi YİÜFE oranında yani yaklaşık yüzde 75 oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde YİÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor. Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler de isterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler. İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler. Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi YİÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan alacağın sadece faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan oluşması halinde de indirim uygulamasından yararlanılabilecek. Bu durumda fer’i alacak yerine hesaplanan YİÜFE tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde YİÜFE tutarından yüzde 50 oranında, birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor. Taksitlere bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak. Vatandaşlarımız, kamuya olan borçlarını Kanunun sunduğu imkânlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar dahil idari para cezaları Kanun kapsamda yapılandırılabilecek” dedi.
Çiftçilerin ve öğrencilerin de borçlarının yapılandırılarak ödeme kolaylığı sağlanacağını belirten Demirci, “YURTKUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Kanun 31 Ağustos 2020 tarihini esas alıyor. 31.08.2020 tarihinden önce tahakkuk ederek Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olan ve bu tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanlar kapsama girmekte olup, 31.08.2020 tarihinden sonra tahakkuk edenler kapsama girmemektedir. Motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabilecekler. Yapılandırma ihlal edilmediği sürece borcu yoktur belgesi alınabilecektir. Kanundan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya edevlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da yapılabilecek. Bu noktada yaşanan salgın hastalık nedeniyle tüm vatandaşlarımıza elektronik başvuru yöntemlerini kullanmalarını özellikle hatırlatmak isteriz. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımıza, bu Kanunla getirilmiş olan peşin ödeme düzenlemesini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak. Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz. Ayrıca, covid19 pandemisi nedeniyle başvurularınızın www.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu tekrar hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendine hayran bıraktıran manzara Kayseri'deki sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Kendine hayran bıraktıran manzara Kayseri'deki sis ...
Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti Mutluluktan karda yüzüp, yüzünü karla yıkadı
YEREL HABERLER Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram ...
Başkan Altun, "Hayırseverlerimiz farklı hizmetlere vesile oluyor"
YEREL HABERLER Başkan Altun, "Hayırseverlerimiz farklı hizmetlere ...
Otobüsteki valizin astarında bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Otobüsteki valizin astarında bonzai ele geçirildi
Kayserispor Başkanı Gözbaşı PFDK'ya sevkedildi
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Gözbaşı PFDK'ya sevkedildi
Başkan Özdoğan, "Hayırseverlerimiz farklı hizmetlere vesile oluyor"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan, "Hayırseverlerimiz farklı hizmetlere ...
THY'nin Kayseri uçağı, sis nedeniyle Nevşehir'e indi
YEREL HABERLER THY'nin Kayseri uçağı, sis nedeniyle Nevşehir'e indi
Koronavirüsü yenen doktor 10 kilo verdi
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen doktor 10 kilo verdi
Türkiye’nin Yurt Dışındaki En Büyük Ticaret Merkezi AçıldıKayseri OSB Dubai Türkiye Ticaret Merkezi
YEREL HABERLER Türkiye’nin Yurt Dışındaki En Büyük Ticaret Merkezi ...
Kayserispor’da hedef galibiyet
YEREL HABERLER Kayserispor’da hedef galibiyet
Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik ‘Bilgi Ocakta’ platformunun tanıtımını yaptı
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik ‘Bilgi Ocakta’ ...
Talasgücü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor
Kayseri’de havadan maske denetimi
YEREL HABERLER Kayseri’de havadan maske denetimi
Kayseri‘de sis nedeni ile görüş mesafesi 1.5 metreye kadar düştü
YEREL HABERLER Kayseri‘de sis nedeni ile görüş mesafesi 1.5 metreye ...
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 540 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 540 gram ...
Büyükkılıç'tan Erciyes manzarasıyla 'Günaydın' mesajı
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan Erciyes manzarasıyla 'Günaydın' mesajı
Kayseri´de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri´de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 ...
Ambulans ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Kayseri’de kısıtlama sonrası meydan ve caddeler sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Kayseri’de kısıtlama sonrası meydan ve caddeler ...
Kayseri'nin Hacılar ilçesine kar yağdı
YEREL HABERLER Kayseri'nin Hacılar ilçesine kar yağdı
Kayseri´de yaşlı çift, 5 gün arayla koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Kayseri´de yaşlı çift, 5 gün arayla koronavirüsten ...
Bellona Kayseri deplasmanda kazanamıyor
YEREL HABERLER Bellona Kayseri deplasmanda kazanamıyor
Kayserispor maçlarının başlama saati
YEREL HABERLER Kayserispor maçlarının başlama saati
Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X