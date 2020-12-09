Yağma suçuna 10 yıl 5 ay hapis cezası

Kadınları taciz ettiğini kabul etti

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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Kayseri'de, arkadaşına kafa atarak yaralayan ve bıçakla tehdit ederek 300 TL'sini yağma etmek iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada O.Ş. ile mağdur İ.Ç.'nin avukatları hazır bulundu. Yapılan yargılamada, Nisan ayında meydana gelen olayda aracın içinde arkadaşına kafa atarak yaralayan ve 300 TL parasını bıçak zoru ile alan O.Ş.'ye 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

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