Telefon kapkaççısı 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kadınları taciz ettiğini kabul etti

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Kayseri’de kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalan zanlı, yapılan yargılama sonrasında 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık H.T. duruşmaya SEGBİS ile katılırken, O.S. de duruşmada hazır bulundu. Zanlı H.T. yapılan yargılamada, suçlamaları kabul etmeyerek, başka biriyle karıştırıldığını öne sürerek beraatını talep etti.

Mağdur O.S., duruşmada telefonunu çalan kişinin H.T. olduğunu belirterek, 'Şikayetçiyim' dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında tutuklu sanık H.T.'yi ‘malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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