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Canından önce muhabbet kuşunu düşündü Kayseri'de korkutan yangın: İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtardı

İHA

Canından önce muhabbet kuşunu düşündü Kayseri'de korkutan yangın: İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evde çakmakla oyun oynayan çocuk yangın çıkardı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de korkuya kapılan bina sakinlerini merdivenle tahliye etti. İtfaiyenin merdiveniyle kurtarılan bir çocuk, beraberinde muhabbet kuşunu da kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Enginar Caddesi üzerine bulunan bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, iddiaya göre evde çakmakla oyun oynayan bir çocuk yangın çıkardı. Evden dumanların çıktığını gören bina sakinleri, durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada çıkan dumandan zehirlenen bir kişi, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhabbet kuşunu da kurtardı
Bu arada, yangından dolayı çıkan yoğun duman binayı sardı. Dumandan dolayı dışarıya çıkamayan bina sakinlerinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler merdiven ile bina sakinlerini tek tek tahliye etti. Bu sırada, itfaiye merdiveniyle aşağı indirilen küçük bir çocuğun elindeki muhabbet kuşu dikkat çekti. Kafesi ile beraber muhabbet kuşunu da kurtaran küçük çocuk, çevredekilerin takdirini topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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