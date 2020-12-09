Samet Aybaba: Ne mutlu ki ırkçılığın ne olduğunu bilmeyen bir ırkın mensubuyum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samet Aybaba: Ne mutlu ki ırkçılığın ne olduğunu bilmeyen bir ırkın mensubuyum

DHA

Samet Aybaba: Ne mutlu ki ırkçılığın ne olduğunu bilmeyen bir ırkın mensubuyum


İlyas KAPLAN Mehmet Yusuf BAŞKAL/KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba ve Ganalı futbolcu Joseph Attamah, Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı saldırıda bulunduğu Pierre Webo'nun yanında olduklarını söyledi.
Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor, antrenmanda kondisyon ve çabukluk çalıştı, çift kale maç yaptı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. 28 Kasım'da koronavirüs testleri pozitif çıkan ve son yapılan testleri negatife dönen Denis Alibec ve Nurettin Korkmaz takımdan ayrı çalıştı. Alibec ve Nurettin yapılacak olan ikinci testlerinin de negatif çıkması durumunda takımla çalışmalara başlayabilecek.
Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba sözlerine, "Çok şükür tarih boyunca ırkçılığın ne olduğunu bilmeyen, devamlı onunla mücadele eden ve felsefesini adalet üzerine kurmuş bir ırkın evladı olduğum için çok mutluyum. Bunlardan çok uzağız .İnşallah bir daha tekrarlanmaz" diye konuştu. Aybaba sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bu maç bizi motive etti. Trabzonspor kaliteli oyunculardan kurulu bir takım, iyi de gidiyorlar. Son haftada berabere kaldılar. Bizim oyun felsefemiz belli. Çıkacağız, sahanın her yerinde mücadele edeceğiz. Şunu da yanlış algılamayalım: Kazanmaya başlıyoruz derken, çok ciddi 2 deplasman maçına çıktık. Ligin en iyi oynayan 2 takımına karşı puan aldık. İçeride iyi oynadığımız maçı keşke kazansaydık diye düşünüyoruz. Kazanmaya başlayarak oyuncularımızın bize saha içinde verdiği coşkuyu daha da yukarıya çıkarmak istiyoruz. İçinde çok değerli oyuncularımızın olduğu 28 kişilik kadromuz var, gençler de var. Oyuncularımızın hepsine güveniyoruz."
"HAKEM ODASINDAN MÜZİK SESİ GELİYORDU"
Fatih Karagümrük maçı sonrası yaşanan bir olayı da anlatan Aybaba, "İç sahada son oynadığımız Fatih Karagümrük maçından sonra hakemlerin soyunma odasından müzik sesi geliyordu. Ben de kapıyı açıp, 'Sizden daha keyifli bir topluluk olamaz. Çünkü hep galip sizsiniz' dedim. Bizim onları eleştirme nedenimiz, hakaret derecesine gelmeden bir şeyleri düzeltirler mi kaygısından. Onlara saygımız sonsuz. Futbolun içindeki herkese saygılıyız. Sadece işleriyle ilgili daha ciddi, tarafsız ve doğru baksınlar başka bir isteğimiz yok" diye konuştu.
ATTAMAH: BÖYLE BİR ŞEYİN OLMASI KABUL EDİLEMEZ
Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Joseph Attamah ise "Trabzonspor gibi gerçekten iyi bir takıma karşı çok zor bir maç olacak. Biz de iyi oynuyoruz özellikle son 3 haftadır, Samet hoca geldiğinden beri yükselen bir form grafiğimiz var. Bu zaman zarfında maalesef galibiyet alamadık. Kazanmanın zamanı geldi. Umuyorum ve inanıyorum ki hafta sonu Trabzonspor'a karşı 3 puan alacağız" diye konuştu. Son haftalarda yükselen form grafiği için ise Attamah, "Futbolcu olarak yapmam gereken şey bu. Kulübüme yararlı olmak istiyorum. Son haftalarda idmanlarda çok iyi çalışarak performansımı geliştiriyorum. Gerçek performansım bu. Daha iyiye gidecek" ifadelerini kullandı.
Dün Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırısını kınayan Attamah, şunları kaydetti:
"FIFA ve UEFA ırkçılık konusunda çok kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Böyle bir şeyin olması kabul edilemez. Ben meslektaşlarımı bu davranışları nedeniyle destekliyorum. Doğru bir karar aldılar. Devam etmeme kararlarını destekliyorum. Kabul edilemez bir davranıştı. Umarım böyle insanları aramızda görmeyeceğiz. Sonuna kadar Webo'nun yanında olduğumu söylemek istiyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Samet Aybaba'nın konuşması
Joseph Attamah'ın konuşması
Antrenman görüntüsü
Genel detay
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN-Yusuf Mehmet BAŞKAL
2020-12-09 15:23:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Canından önce muhabbet kuşunu düşündü Kayseri'de korkutan yangın: İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtardı
YEREL HABERLER Canından önce muhabbet kuşunu düşündü Kayseri'de ...
Kayserispor’dan ‘ırkçılığa’ tepki Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba: “Tarih boyunca ırkçılığın ne olduğunu bilmeyen, devamlı onunla mücadele eden, felsefesini de adalet ve merhamet üzerine kurmuş bir ırkın evladı olduğum için inanılmaz mutluyum” Kayserispor’lu futbolcu Joseph Attamah: “Umarım böyle insanlar devam etmeyecek ve böyle insanları aramızda görmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Kayserispor’dan ‘ırkçılığa’ tepki Kayserispor Teknik ...
Kayserispor-Trabzonspor maçını Burak Şeker yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor-Trabzonspor maçını Burak Şeker yönetecek
Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş maçı öncesi testten geçecek
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş maçı öncesi ...
Aydın Kalkan, "Sömürge düzeni sürüyor, insanlık ölüyor"
YEREL HABERLER Aydın Kalkan, "Sömürge düzeni sürüyor, insanlık ...
Mavi ile yeşilin buluştuğu Kocasinan’dan Erciyes ayrı bir güzel
YEREL HABERLER Mavi ile yeşilin buluştuğu Kocasinan’dan Erciyes ayrı ...
Musa Soykarcı’dan Başakşehir’e destek açıklaması
YEREL HABERLER Musa Soykarcı’dan Başakşehir’e destek açıklaması
Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına anında müdahale
YEREL HABERLER Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına anında ...
Büyükşehir'den Şehir Hastanesi'ne 3 bin adet hazır paket su
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Şehir Hastanesi'ne 3 bin adet hazır ...
Telefon kapkaççısı 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Telefon kapkaççısı 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Yağma suçuna 10 yıl 5 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Yağma suçuna 10 yıl 5 ay hapis cezası
Başkan Çolakbayrakdar'dan daha konforlu estetik görünümlü kavşaklar
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan daha konforlu estetik ...
Yeni 'Yapılandırma Kanunu' ile kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı geliyor Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci: "Yeni kanun ile bütün vergilere yapılandırılabilecek"
YEREL HABERLER Yeni 'Yapılandırma Kanunu' ile kesinleşmiş borçlara ...
Kendine hayran bıraktıran manzara Kayseri'deki sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Kendine hayran bıraktıran manzara Kayseri'deki sis ...
Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti Mutluluktan karda yüzüp, yüzünü karla yıkadı
YEREL HABERLER Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram ...
Başkan Altun, "Hayırseverlerimiz farklı hizmetlere vesile oluyor"
YEREL HABERLER Başkan Altun, "Hayırseverlerimiz farklı hizmetlere ...
Otobüsteki valizin astarında bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Otobüsteki valizin astarında bonzai ele geçirildi
Kayserispor Başkanı Gözbaşı PFDK'ya sevkedildi
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Gözbaşı PFDK'ya sevkedildi
Başkan Özdoğan, "Hayırseverlerimiz farklı hizmetlere vesile oluyor"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan, "Hayırseverlerimiz farklı hizmetlere ...
THY'nin Kayseri uçağı, sis nedeniyle Nevşehir'e indi
YEREL HABERLER THY'nin Kayseri uçağı, sis nedeniyle Nevşehir'e indi
Koronavirüsü yenen doktor 10 kilo verdi
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen doktor 10 kilo verdi
Türkiye’nin Yurt Dışındaki En Büyük Ticaret Merkezi AçıldıKayseri OSB Dubai Türkiye Ticaret Merkezi
YEREL HABERLER Türkiye’nin Yurt Dışındaki En Büyük Ticaret Merkezi ...
Kayserispor’da hedef galibiyet
YEREL HABERLER Kayserispor’da hedef galibiyet
Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik ‘Bilgi Ocakta’ platformunun tanıtımını yaptı
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik ‘Bilgi Ocakta’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X