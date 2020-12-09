Turkuaz Seramik OSB teknik Koleji erteleme maçında mağlup oldu

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi’nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, kendi evinde oynadığı erteleme maçında Merinosspor’a 30 mağlup oldu.
Ligin 3. Haftasında oynanması gerekirken Merinos takımın çıkan Covid19 vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşma bugün Kayseri’de oynandı. OSB Teknik Koleji Spor Salonu’nda oynanan maçta konuk takım setlerde 1625, 1925 ve 2225 üstünlük sağlayarak salondan galibiyet ile ayrıldı.
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, karşılaşmaya bugün hayatını kaybeden OSB Teknik Koleji Müdür Yardımcısı Ahmet Evrenselz için açtıkları taziye pankartı ile çıktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.