Avukat Zahide Deniz: "Hukuki düzenlemeler toplumsal ihtiyaçlara göre şekillenir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avukat Zahide Deniz: "Hukuki düzenlemeler toplumsal ihtiyaçlara göre şekillenir"

İHA

Avukat Zahide Deniz: "Hukuki düzenlemeler toplumsal ihtiyaçlara göre şekillenir"

Kayseri Barosu İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Zahide Deniz, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Deniz mesajında, "2. Dünya Savaşı’ndan sonra bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması için yapılan çalışmalar sonucu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiş ve 10 Aralık “Dünya İnsan Hakları Günü” ilan edilmiştir. İnsan hakları, insanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, anayasalarda ve uluslararası sözleşmelerde yer alan ve korunması gerektiği konusunda ortak kanıya dayanan değerler bütünüdür. İnsanın salt insan olmakla kazandığı haklardır. Kişi, bu hakları doğumla hatta doğum öncesinde kazanır. İnsan hakları, bireye, insan olarak sahip olduğu ortak değerlerin sömürü, baskı, şiddet, saldırı ve her türlü olumsuz dış etkiler karşısında korunmasını isteyebilmesi yetkisini verir, evrensel niteliktedir. 2. Dünya Savaşı’nda ve sonrasında meydana gelen ciddî boyutlardaki insan hakları ihlâllerine çözüm getirmek amacıyla 10 Aralık 1948’de BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi hazırlanmıştır. Bu bildirge ağırlıklı olarak sivil ve siyasi haklardan oluşan, denetim sistemi içermeyen, sâdece manevi bir amaca hizmet etme işlevi görür. Ancak BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insan haklarının çiğnenmesi durumunda uluslararası korumanın nasıl gerçekleşeceğini saptamamış; bireysel başvuru yöntemini kurumsallaştırmamıştır. Bu nedenle Avrupa Konseyi’nin girişimleri sonucu 4 Kasım 1950’de Roma’da imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, uygulamada daha başarılı sonuçlar veren bir sistem kurmuştur. Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler (Türkiye, Avrupa Konseyi’nin bir üyesidir), üye devletlerde yaşanan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmamasından kaynaklanan insan hakları ihlâllerinin tespiti için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de 1987 tarihinden itibaren, vatandaşlarının Mahkeme nezdinde bireysel başvuru hakkını kabul etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, uluslararası platformda mutabakata varılmış, üzerinde pazarlık yapılması mümkün olmayan standartlar ve yükümlülükleri içermektedir. Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonraki dönemde insanların yaşadığı diğer hak ihlallerinin giderilmesi amacıyla ek protokoller yapılarak, günümüzdeki halini almıştır. Şüphesiz bundan sonra da toplumların gelişimi ve değişimiyle birlikte insan haklarına yönelik hukuki düzenlemelerde değişiklikler olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Avukat Zahide Deniz, "Ek protokollerle yapılan düzenlemelerde de görüldüğü gibi hukuki düzenlemeler toplumsal ihtiyaçlara göre şekillenir, bu nedenle bir devletin hukuk sisteminin kalitesi o devlette yaşayan insanların toplumsal gelişiminin bir yansımasıdır. Ülkemizin, insan hakkı ihlallerinin hiç yaşanmadığı daha uygar ve gelişmiş bir toplum haline gelmesi için insana insan olduğu için saygı duyulmalı, insan haklarının korunması sağlanmalı, ayrıca TBMM tarafından insan haklarına dair evrensel kuralların, iç hukukumuzdaki uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik yasa çalışmaları yapılmalı, insan haklarına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması sağlanmalıdır.
Ülkemizde ve dünyada; tüm insanların daha iyi koşullarda yaşaması ve hak ihlallerine maruz kalmaması için toplumsal farkındalığı artırmak; sahip olduğumuz hakların kağıt üzerinde kalmasını engelleyip, uygulanmasını sağlamak adına çalışma yapma zorunluluğu her geçen gün daha da artmaktadır. Bu sebeple Kayseri Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak ünlü filozof Konfüçyüs’ün 2500 yıl önce söylediği gibi “Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar” görüşünden hareketle insan hakkı ihlallerini önlenmek ve farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yapmaktayız. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 72. yıl dönümünde, Dünya genelinde yaşanan covid19 salgını nedenliyle en temel insan hakkı olan yaşam hakkının değerinin daha derinden hissedildiği bugünde Kayseri, Türkiye ve tüm Dünya insanlarının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününü Baromuz Yönetim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu adına kutlarız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ sanığı üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER FETÖ sanığı üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis
Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı
YEREL HABERLER Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 113 gönüllü aşılandı, yan etki yok
YEREL HABERLER Kayseri Şehir Hastanesi'nde 113 gönüllü aşılandı, yan ...
1 yılda 12 kez soyulan esnaf, iş yerini taşıdı
YEREL HABERLER 1 yılda 12 kez soyulan esnaf, iş yerini taşıdı
ERÜ GreenMetric 2020 sıralamasında Türkiye'nin 3. Dünyanın 142. en çevreci üniversitesi oldu
YEREL HABERLER ERÜ GreenMetric 2020 sıralamasında Türkiye'nin 3. ...
Turkuaz Seramik OSB teknik Koleji erteleme maçında mağlup oldu
YEREL HABERLER Turkuaz Seramik OSB teknik Koleji erteleme maçında ...
Başkan Yalçın’dan ‘İnsan Hakları’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan ‘İnsan Hakları’ mesajı
Develi'de parke seferberliği hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Develi'de parke seferberliği hız kesmeden devam ...
Afrikalı hasta System Hospital'da sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Afrikalı hasta System Hospital'da sağlığına kavuştu
Samet Aybaba: Ne mutlu ki ırkçılığın ne olduğunu bilmeyen bir ırkın mensubuyum
YEREL HABERLER Samet Aybaba: Ne mutlu ki ırkçılığın ne olduğunu ...
Canından önce muhabbet kuşunu düşündü Kayseri'de korkutan yangın: İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtardı
YEREL HABERLER Canından önce muhabbet kuşunu düşündü Kayseri'de ...
Kayserispor’dan ‘ırkçılığa’ tepki Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba: “Tarih boyunca ırkçılığın ne olduğunu bilmeyen, devamlı onunla mücadele eden, felsefesini de adalet ve merhamet üzerine kurmuş bir ırkın evladı olduğum için inanılmaz mutluyum” Kayserispor’lu futbolcu Joseph Attamah: “Umarım böyle insanlar devam etmeyecek ve böyle insanları aramızda görmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Kayserispor’dan ‘ırkçılığa’ tepki Kayserispor Teknik ...
Kayserispor-Trabzonspor maçını Burak Şeker yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor-Trabzonspor maçını Burak Şeker yönetecek
Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş maçı öncesi testten geçecek
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş maçı öncesi ...
Aydın Kalkan, "Sömürge düzeni sürüyor, insanlık ölüyor"
YEREL HABERLER Aydın Kalkan, "Sömürge düzeni sürüyor, insanlık ...
Mavi ile yeşilin buluştuğu Kocasinan’dan Erciyes ayrı bir güzel
YEREL HABERLER Mavi ile yeşilin buluştuğu Kocasinan’dan Erciyes ayrı ...
Musa Soykarcı’dan Başakşehir’e destek açıklaması
YEREL HABERLER Musa Soykarcı’dan Başakşehir’e destek açıklaması
Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına anında müdahale
YEREL HABERLER Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına anında ...
Büyükşehir'den Şehir Hastanesi'ne 3 bin adet hazır paket su
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Şehir Hastanesi'ne 3 bin adet hazır ...
Telefon kapkaççısı 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Telefon kapkaççısı 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Yağma suçuna 10 yıl 5 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Yağma suçuna 10 yıl 5 ay hapis cezası
Başkan Çolakbayrakdar'dan daha konforlu estetik görünümlü kavşaklar
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan daha konforlu estetik ...
Yeni 'Yapılandırma Kanunu' ile kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı geliyor Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci: "Yeni kanun ile bütün vergilere yapılandırılabilecek"
YEREL HABERLER Yeni 'Yapılandırma Kanunu' ile kesinleşmiş borçlara ...
Kendine hayran bıraktıran manzara Kayseri'deki sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Kendine hayran bıraktıran manzara Kayseri'deki sis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X