Sobadan zehirlenen 40 yıllık evli çift öldü



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 40 yıllık evli çift Ünal Özden (71) ve Mürüvvet Özden (63), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi Kılıçaslan Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre oğullarıyla birlikte yaşayan Ünal ve Mürüvvet Özden, akşam yemeğinden sonra sobanın bulunduğu oturma odasında uykuya daldı. İşten gelen oğulları İsmail Özden eve döndüğünde annesi ve babasının hareketsiz yattığını gördü. Özden, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Ünal ve Mürüvvet Özden'in karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Olay yerine çağırılan jandarma, olayın yaşandığı ev ve çevresinde inceleme yaptı. 40 yıldır evli çiftin cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-12-09 22:53:47



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