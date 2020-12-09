Kadınlar bir evde toplanıp ekmek yaptı, 150 haneli köy karantinaya alındı

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesine bağlı 150 haneli Kapuzbaşı köyü, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Virüsün, 5 gün önce bir evde kış için ekmek yapan kadınlardan birbirlerine bulaştığı öğrenildi.

Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 800 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı köyü, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği karantinaya alındı. Mahallede filyasyon ekipleri tarafından yapılan testte 30 kişide koronavirüse rastlandığı öğrenildi. Virüsün, 5 gün önce evde bir araya gelen kadınların ekmek yaptığı sırada yayıldığı belirtildi. Mahalle sakinlerin ihtiyaçları Ahde Vefa grubu tarafından sağlanacak.DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Yahyalı Yasin DALKILIÇ

2020-12-09 23:10:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.