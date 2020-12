Başkan Çolakbayrakdar, "Kırsal kalkınmada öncü belediyeyiz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında kırsal mahallelerde toplam 700 bin metrekare stabilize yol, 6 bin metraj kaldırım ve 100 noktada teknik çalışma gerçekleştirdiklerini ve yapılan hizmetlerle kırsal kalkınmada öncü belediye olduklarını söyledi.

Yenilik rüzgarlarıyla her mahalleye hizmetler kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Yapılan yatırımlar ve yapılacak projelerle mahallelerin değer kazandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz, hava şartları elverdiğince kırsal mahallelerde yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerimizle ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün her geçen gün hem bütçesini artırıyor, hem de teknik donanımını fazlalaştırıyoruz. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, kendine özgü özelikleriyle daha huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Bu kapsamda mahallemizin bu zamana kadar birçok talebini yerine getirdik. Bu çerçevede ilçenin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla bu yıl toplam 700 bin metrekare stabilize yol, 6 bin metraj kaldırım ve 100 noktada teknik çalışma gerçekleştirdik. Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması hem de yeşil alan miktarının artırılması için badem ve ceviz başta olmak üzere on binlerce ağacı toprakla buluşturduk. Ayrıca çiftçi kardeşlerimizle birlikte Kocasinan’da yeni ürünler üretebilmenin önünü açıp, onların daha iyi koşullarda yaşamalarına katkı sağlıyoruz. Özellikle tarımsal sulama için belli yerlere koruger borular yerleştirilirken ihtiyaç duyulan mahallelerde taziye evi ve fırın yapıldı. Okullar, sağlık ocakları ve mezarlıklar başta olmak üzere kamu binalarının bakım, onarım ve temizlik işleri gerçekleştirdi. Yeni parkların yapımının yanı sıra mevcut parkları da yeniledik. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha çok ortaya çıkaracak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz.”

Başkan Çolakbayrakdar, bölgede yeni yaşam alanları oluşturarak, kırsalın yaşam kalitesini yükselttiklerini sözlerine ekledi.

