Çandıroğlu, Milli Eğitim’deki idareci ve şeflerle bir araya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, idareci ve şeflerle tanışma toplantısında bir araya geldi.

Kayseri’ye yeniden İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki idareci ve şeflerle tanışma toplantısında bir araya geldi. Çandıroğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında "Müdürlüğümüz öğretmenlerimizin evidir. Onların sorunlarını çözmek bizim asli görevimizdir. Onların mutlu bir şekilde buradan ayrılmaları derslerindeki motivasyonu artırır." dedi

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