Bünyanlı çift Bangladeş’te su kuyusu açtırdı

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinden Fatma ve Haşim Serper çiftti Bangladeş’te su kuyusu açtırdı.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinden Fatma ve Haşim çifti, Bangladeş’te yaptıkları hayırla su kuyusu açtırdı. Su kuyusu başında öğrencilerin de bulunduğu bir tören düzenlendi. Törende su kuyusunun başında Kur’anı Kerim okundu. Küçücük ellerini semaya kaldıran çocuklar yapılan duaya hep birlikte ‘Amin’ dedi.

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