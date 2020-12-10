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“Asgari ücretin adı ‘İnsani Ücret’ olmalı” Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin: “İşçiyi azami çalıştırıp, asgari ücret verilmesini istemiyoruz”

İHA

“Asgari ücretin adı ‘İnsani Ücret’ olmalı” Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin: “İşçiyi azami çalıştırıp, asgari ücret verilmesini istemiyoruz”

Tümİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, asgari ücret ile ilgili yaptığı basın açıklamasında işçilerin azami çalıştırılıp ücretlerinin asgari düzeyde verildiğini söyleyerek, “Asgari ücretin adı ‘İnsani Ücret’ olmalı” dedi.
Düzenlenen basın toplantısına Tümİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Tümİş Konfederasyonu Genel Sekreteri Celal Adıgüzel, Tüm Sağlık Sendikası Genel Başkanı Muhsine Aslı Kahveci ve basın mensupları katıldı.
Asgari ücret görüşmelerinin kayıkçı yarışına dönüştüğünü söyleyen Mahmut Şahin, “Herkesin bildiği üzere, her sene sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanır ve bir sonraki senenin asgari ücretini belirler. Bunu belirleyenler bir parmak sayısı kadar kişiler. Hükümet adına Aile ve Çalışma Bakanımız, işverenler adına İşverenler Konfederasyonu Genel Başkanı ve işçiler adına da Konfederasyon Genel Başkanı bir araya gelir ve yaklaşık aileleri ile beraber 20 milyonu ilgilendiren bir hususta karar verir. Burada takip ediyoruz 15 gündür teklifler ve çeşitli söylemler var. Adeta bir kayıkçı yarışı gibi, ‘Ben diğerinden daha çok istedim’, ‘Daha çok verdim’, ‘Daha çok teklif ettim’ gibi tribünlere oynanan bir tiyatro sergileniyor. Her sene bu tiyatroya biz şahit oluyoruz. Aslında belirleyen 2 kişi. Hükümet adına bakan ve işverenler adına İşverenler Konfederasyonu Genel Başkanı asgari ücreti belirliyor. Gönlünüz kalmasın işçi adına da bir temsilci gelsin diye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı da davet ediliyor fakat belirleyen diğer iki kişi. Burada bu tiyatroyu oynamanın ve fiyat vermenin hiçbir anlamı yok” dedi.
İşçinin azami çalıştırılarak ücretin asgari düzeyde verilmesine karşı olduklarını söyleyen Mahmut Şahin, “Biz zaten bu komisyonun toplanma şekline de karşıyız, belirlenen ücretin adına da karşıyız. Ücretin adı asgari ücret. Asgari demek ne demek? En az, minimum demek. O 20 milyon insanı ilgilendirecek ücrette baştan bir dayatma var. En azını vereceğiz demek. Yani çalıştığının karşılığını değil de en azını vereceğiz başlangıcı ile bu komisyon toplanıyor ve fiyat da ona göre belirleniyor. Miktarın ne olacağını iyi kötü herkes biliyor. Fakat şu kadar verelim işçiye şirin görünelim diye bir işe asla girmeyeceğiz. Biz bunlara karşıyız dedik. Asgari ücret ismi değişecek, buna insani ücrete yakışır şekilde bir yasa düzenlemesi hazırlanacak. İşçiye çalışırken asla asgari bir talepte bulunmuyoruz ve en azami işi istiyoruz işçiden, en fazlasını istiyoruz fakat ücrete gelince en azını veriyoruz. Kısa ve net olarak, işin azamisini yaptırdığınız işçiye ücretin azamisini teklif edemezsiniz. Bu zulümdür ve biz bu zulümde bir taraf olmayacağız ve bir teklifte bulunmayacağız. Adı da değişebilir asgari ücret yerine ‘İnsani Ücret’ denir. TÜİK verilerine göre 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmesi adına gıda harcaması 2 bin 480 TL aylık. Buna kira, eğitim, sağlık ve başka sosyal faaliyetler dahil değil. Sadece yeterli beslenme adına TÜİK verileri ve siz bu miktarlarda asgari ücret belirliyorsunuz. Biz bu oyunun bir figüranı olmayacağız. Bu ismin değiştirilmesini ve bu tespit komisyonunun yeniden bu işi yapan ve o ücretle geçinen insanların bulunması noktasındaki çalışmamızı devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

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