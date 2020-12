Büyükşehir İtfaiyesinden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek için katı yakıt kullanılan sobalı evler ile doğalgazlı evlerde dikkat edilecek hususlar konusunda vatandaşlara hayati ve kritik bilgiler verdi.

Kış mevsminin gelmesiyle birlikte karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada soba ve kalorifer bacalarının temizliğinin yapılmasının can ve mal emniyeti bakımından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Temizlenmeyen soba ve bacaların, zaman içinde kurum bağlayarak tıkanmalarına sebep olduğundan, sobaların yanması ile birlikte, bacalarda biriken kurumların potansiyel yangın tehlikesi oluşturduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca, tıkanmış bacalar nedeni ile tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazlarının zehirlenerek ölümlere neden olduğu belirtildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı’nca sobalı evlerde yaşayan vatandaşların baca yangınlarına ve zehirlenmelerine karşı şu önlemleri alması uyarısında bulunuldu:

“Baca çıkışları aşırı rüzgarlara karşı tedbir için en az çatı seviyesinden 100 cm’den yüksek olmalı. Baca temizliğinde bacaları yakarak temizlemeye teşebbüs edilmemeli. Yılda iki kez bacalar temizlettirilmeli. Temizlenmeyen bacalarda oluşan kurumun baca yangınlarına neden olduğu unutulmamalı. Tıkalı ve iyi çekmeyen bacaları kullanarak can güvenliği tehlikeye atılmamalı. Bacalarda oluşan çatlaklara karşı önceden önlem alınmalı. Kaliteli yakıt kullanılmasına özen gösterilmeli. Baca yangınlarının çatı yangınlarına sebebiyet vereceği unutulmamalı. Bacanızda sorun çıktığında (112) Acil Çağrı Merkezi aranmalı.”

Öte yandan İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından doğalgazlı evlerde dikkat edilecek hususlar da vatandaşlar ile paylaşıldı. Doğalgazlı evlerde yaşayan vatandaşlar için yapılan uyarılarda ise şu ifadeler kulanıldı:

“Pencere veya duvarlara monte edilen, ortama taze hava girmesini ve herhangi bir gaz kaçağı durumunda da gazın dışarıya tahliye edilmesini sağlayan menfezler asla iptal edilmemeli ve üzeri kapatılmamalıdır. Kombi, şofben gibi cihazların her yıl kış mevsimine girmeden yetkili servisler aracılığıyla bakımı yaptırılmalıdır. Baca gazının kimyasal yapısında veya diğer dış etkenlerden dolayı bacaların deformasyona uğraması ihtimaline karşı, yetkilendirilmiş baca temizleme firmalarına kontrol ettirilmelidir. Gaz kaçağı riskini ortadan kaldırmak için ocak ve kombilerdeki eskimiş, paslanmış veya ömrü tamamlanmış bağlantı refleksleri mutlaka yenilenmelidir. Lodoslu havalarda baca çekişi olumsuz yönde etkileneceğinden gaz sızıntısına karşı dikkatli olunmalı, bacalı cihazın bulunduğu odadaki menfezlerin açık olması sağlanmalıdır.”

İtfaiye Daire Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilmiş firmalara baca temizliğinin yaptırılması gerektiği uyarısında da bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.