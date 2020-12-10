Ilık ve yağışlı havalar geliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda ılık ve yağışlı havaların önümüzdeki hafta ortasına kadar etkili olmasının beklendiği, soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ta önümüzdeki hafta ortasına kadar görülecek yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor" ifadesine yer verildi.

Açıklamada şu uyarılarda bulunuldu:

"Hava sıcaklıklarında bölge gene^line önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam etmesi tahmin ediliyor.

Hafta sonundan başlayıp Salı gününe kadar devam etmesi tahmin edilen yer rüzgarının güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceğinden soba gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir"

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