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Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören 61 yaşındaki hasta, uçak ambulans ile İstanbul’a sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesinde beyin rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 61 yaşındaki Osman Karaca isimli hasta, Kayseri Havaalanına gelen uçak ambulans ile tedavisinin devamı için İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

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