Dijital Gösterim Merkezi’nde 4 gösterim birden vatandaşları bekliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kayseri’de kurulan Dijital Gösterim Merkezi’nde, Aralık ayı içerisinde vatandaşlar için Mevlana hazretleri, Roketsan, Karabağ Zaferi ve Pandemi Döneminde Türkiye Atılımları olmak üzere 4 ayrı gösterim yapılacak. Yapılacak gösterimi bütün vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecekler.

Gösterim merkezinin her ay bir gösterim sunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Uğurlu, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın yaklaşık 1 yıla yakın bir zamandır Kayseri’de Hunat Meydanı önünde kurmuş olduğu dijital gösterim merkezimiz, her ay bir içerik değişmesi ile birlikte halkımıza sunulmaktadır. Bu ay malumunuz Aralık deyince akla Mevlana hazretleri geliyor. Geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleşen Azerbaycan’da Karabağ zaferimiz var. Ayrıca Savunma Sanayimizin mihenk taşlarından biri olan Roketsan’ın tanıtımı var. 2020 yılında pandemiye rağmen ülkemizde gelişen yatırımlar, atılımlarla ilgili gösterimlerimiz var” dedi.

Uğurlu, merkezin ücretsiz olduğunu ve kurallara uygun olarak herkesin gelebileceğini söyleyerek, “Tamamen ücretsiz olarak halkımızın istifadesine sunuyoruz. Bütün vatandaşlarımız buraya pandemi şartları ile birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek gelip izleyebilirler. Tabi bu dijital gösteri merkezimizin kuruluş amacı Türkiye markasını daha da güçlendirmek, tarihi ve kültürel değerlerimizi halkımızla buluşturmak ve tarihi şahsiyetlerimizi onlara daha iyi tanıtabilmek için özel içeriklerle, dijital gösterimler ve yeni teknolojik teknikler ve gösterimlerle vatandaşımızın istifadesine sunmak. Biz de Kayseri Bölge Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz, ücretsiz olarak gelsinler ve bu gösterimleri izlesinler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.