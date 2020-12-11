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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç’tan “İmmün Plazma” çağrısı

İHA

Başkan Büyükkılıç’tan “İmmün Plazma” çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çarşı denetimleri sırasında Kızılay Kan Bağışı Çadırı’nı da ziyaret ederek, hem kan bağışının önemine dikkat çekti hem de covid19 hastalığını başarıyla atlatan vatandaşlardan donör olmalarını isteyerek, “İmmün Plazma Bağışı” yapmaları çağrısında bulundu.
Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya gelebilmek, varsa taleplerini dinleyerek Pandemi konusunda hatırlatmalarda bulunmak amacıyla Sivas Caddesi’nden Yoğunburç’a kadar yürüdü. Vatandaşlar ve esnaflarla selamlaşan Başkan Büyükkılıç, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda hatırlatmalarda bulunan Büyükkılıç, salgın sürecinde tedbirlere uyulması yönünde azami gayret göstermenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, süreç hakkında bilgilendirmelerde de bulunmayı ihmal etmedi.
Gezinti esnasında Türk Kızılay’ın Çadırında kan veren vatandaşları gören Başkan Büyükkılıç, Kayserililerin duyarlılığının ve hayırseverliğinin en üst seviyede olduğunu belirterek, kan bağışının insan yaşamı için ne kadar önemli olduğu konusuna da dikkat çekti. Büyükkılıç, ayrıca covid19 geçirerek sağlığına kavuşan vatandaşların immün plazma bağışlamaları konusunda çağrıda bulundu.
Korona virüs tedavisinde kullanılan immün plazma bağışı konusunda da dayanışma içerisinde olunması gerektiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, covid19 tedavisi başarıyla tamamlayanlara donör olmaları çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:
“Kayserili hemşerilerimizin her zamanki gibi her konuda hayırseverliği ve duyarlılığı söz konusudur. O açıdan Kızılay’ımızın yapmış olduğu kan bağışı çağrısına uyan dostlarımızı burada görüyoruz. Aynı zamanda plazma bağışı bağlamında Kovid geçirenlerin çok önem arz ettiği konusunda gerekli hassasiyeti gösterirsek, plazma bağışı yapılırsa daha fazla fayda sağlayacaklarına inanıyorum. Hem kan bağışı, hem de plazma bağışı bağlamında Kayserili hemşehrilerimizin bu duyarlılığı göstermeye devam etmelerini istirham ediyoruz. Doktor Başkanları olarak, aynı zamanda maske, mesafe ve temizlik kurallarını da yine muhafaza etmelerini istiyoruz. Çok şükür yine gezdiğimiz yerlerdeki gördüğümüz bu duyarlılığı da hemşehrilerimizin gösterdiğini gördük. Sağlık çalışanlarımızı söz de değil, bu uygulamalarla yüklerini hafifleterek, destek göstermekten, onları hizmetkârı olarak, hizmet etmekten kıvanç duyuyoruz. Sağ olsunlar. Var olsunlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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