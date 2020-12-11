Başkan Çolakbayrakdar: “Dönüşümle Yavuzlar Mahallesi’nde modern konutlar inşa ediyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını hatırlatarak, dönüşüm projelerinden biri olan Yavuzlar Mahallesi’nde de çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kocasinan’ın daha modern bir şehir görünümü kazanması için kentsel dönüşümün gerekli olduğuna sıklıkla dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir. Özellikle dönüşüm projelerini, sosyal odaklı olarak en kapsamlı şekilde başarılı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili Yavuzlar Mahalle’mizde bu yıl ilk adımı attık ve konutların yapımı tüm hızıyla sürüyor. İlçe sakinlerimizin daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için Kocasinan’da daha modern binalar inşa ediyoruz. Yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar. Yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kurma noktasında olağan gayretlerle çalışmalarımız devam ediyor.”

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesi için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

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