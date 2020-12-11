Yeşilhisar'da koronavirüs tedbirlerine sıkı denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilhisar'da koronavirüs tedbirlerine sıkı denetim

İHA

Yeşilhisar'da koronavirüs tedbirlerine sıkı denetim

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler polis ekipleri tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor.
İlçede uygulanan koronavirüs tedbirlerine sıkı bir şekilde uyan pastane işletmecisi Tolga Sekidagi, "Devletimizin salgını önlemek ve toplum sağlını korumak için aldığı tedbirlerin yanında bizler de tedbirlere uyuyoruz. Alınan tedbirler hem virüsün yayılımını engelliyor hem de vatandaşları koruyor" dedi.
Yeşilhisar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de gün boyunca ilçede anonslar yaparak vatandaşları sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında dikkatli olmaları için uyarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakçı Kılıçer'e başarılar diledi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakçı Kılıçer'e başarılar ...
Başkan Çolakbayrakdar: “Dönüşümle Yavuzlar Mahallesi’nde modern konutlar inşa ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Dönüşümle Yavuzlar ...
Başkan Çolakbayrakdar hizmetleriyle Yemlihalıların gönlünü fethetti
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar hizmetleriyle Yemlihalıların ...
Talas’tan çiftçilere uzaktan eğitim
YEREL HABERLER Talas’tan çiftçilere uzaktan eğitim
Başkan Büyükkılıç’tan “İmmün Plazma” çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan “İmmün Plazma” çağrısı
Kuru yapraklar geri dönüşüyor, Melikgazi’nin parklarına gübre oluyor
YEREL HABERLER Kuru yapraklar geri dönüşüyor, Melikgazi’nin ...
Dijital Gösterim Merkezi’nde 4 gösterim birden vatandaşları bekliyor
YEREL HABERLER Dijital Gösterim Merkezi’nde 4 gösterim birden ...
185 kiloluk orkinosu gören Kayserililer hayrete düştü
YEREL HABERLER 185 kiloluk orkinosu gören Kayserililer hayrete düştü
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden çağrı, "3’ten 93’e herkesi spora bekliyoruz"
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden çağrı, "3’ten 93’e ...
4 ilçenin enerji nakil hatlarını çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER 4 ilçenin enerji nakil hatlarını çalan hırsızlar ...
Tomarza’da 700 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tomarza’da 700 litre kaçak içki ele geçirildi
Uyuşturucu zanlısının evinden servet çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucu zanlısının evinden servet çıktı
Büyükşehir Zabıta ekiplerinden sıkı denetim
YEREL HABERLER Büyükşehir Zabıta ekiplerinden sıkı denetim
Kayserispor’da 5 eksik var
YEREL HABERLER Kayserispor’da 5 eksik var
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Her şey Kayserispor için"
YEREL HABERLER Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Her şey ...
Milli Eğitimin ve Spor Camiasının Acı Günü
YEREL HABERLER Milli Eğitimin ve Spor Camiasının Acı Günü
İlhan Depe takıma katıldı
YEREL HABERLER İlhan Depe takıma katıldı
Bellona Kayseri, Beşiktaş’a bileniyor
YEREL HABERLER Bellona Kayseri, Beşiktaş’a bileniyor
OSB Teknik Koleji, Ankara yolcusu
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji, Ankara yolcusu
Kayseri Emar Grup Teknik Direktörü Ferhat Kurnaz: “Zorlu bir süreç olacak”
YEREL HABERLER Kayseri Emar Grup Teknik Direktörü Ferhat ...
61 yaşındaki hasta uçak ambulans ile İstanbul’a sevk edildi
YEREL HABERLER 61 yaşındaki hasta uçak ambulans ile İstanbul’a sevk ...
İş bulamadığı için terk edilen şahıs üst geçitten atlamak istedi
YEREL HABERLER İş bulamadığı için terk edilen şahıs üst geçitten ...
Ekmek pişirmek için toplanmışlardı, 72 kişinin testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Ekmek pişirmek için toplanmışlardı, 72 kişinin testi ...
Koronavirüsü yenen Özhaseki: Koronavirüsün hafife alınmaması gerek
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Özhaseki: Koronavirüsün hafife ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X