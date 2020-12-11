Kayseri’de camilerde yağmur duası yapıldı

TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 81 ilde Cuma namazı kılacak vatandaşları okunacak yağmur duasına davet etmesinin ardından, Kayseri’de de Cuma namazı öncesinde yağmur duası yapıldı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ildeki camilerde kılınacak Cuma namazında okunacak yağmur duası için vatandaşlara çağrıda bulundu. Yapılan çağrının ardından Kayseri’de de Yeni Mahalle cami ve Develi Çarşı camiinde cemaat oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak duaya eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.