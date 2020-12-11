Kayseri'de yağmur duasında duygusal anlar yaşandı

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de cuma namazında okunan yağmur duasında duygusal anlar yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "81 ilde yağmur duası okunacak" açıklamasının ardından Kayseri'de de dua okundu. Tarihi Hunat Camii'nde cuma namazında okunan yağmur duasına çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in okuduğu duaya vatandaşlar 'amin' dedi. Bazı vatandaşlar dua okunduğu sırada gözyaşı döktü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.