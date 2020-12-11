Cumhurbaşkanına hakaret sanığına 1 yıl 2 ay hapis

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan F.Ş. (25), 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de yaşayan F.Ş., 2016 yılında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı fotoğraflarını montajlayarak paylaştığı, bazılarına da hakaret içeren sözler yazdığı iddia edilen F.Ş. hakkında şikayet üzerine, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık F.Ş. katılmazken, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme, sanık F.Ş.'yi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-12-11 15:13:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.