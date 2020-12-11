Cumhurbaşkanına hakaret sanığına 1 yıl 2 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan F.Ş. (25), 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de yaşayan F.Ş., 2016 yılında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı fotoğraflarını montajlayarak paylaştığı, bazılarına da hakaret içeren sözler yazdığı iddia edilen F.Ş. hakkında şikayet üzerine, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık F.Ş. katılmazken, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme, sanık F.Ş.'yi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2020-12-11 15:13:04
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