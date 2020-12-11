Hacılar’da Karabağ Zaferinde şehit olan Azeri Türk askerleri için dua edildi

Hacılar’da Azerbaycan ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber Ermenistan ile giriştiği Karabağ Zaferi’nde, şehit olan Azeri Türk askerleri için Cuma namazı sonrasında kaymakamlık binası önünde dua edildi.

Dua merasimine Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Esra Sayıcı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar İlçe Emniyet Müdürü Ergün Aras, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, meclis üyeleri ile daire müdürleri hazır bulundu.

Dua öncesinde konuşan Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, ‘’Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’nin kuzey bölgesine yaptığı harekat için dualarımızı yapmıştık, bugün de Azerbaycan ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber Ermenistan ile giriştiği Karabağ Zaferi’nde, şehit olan Azeri Türk askerleri için dua yapacağız. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz’’ dedi.

Daha sonra Hacılar ilçe müftüsü Yusuf Ay tarafından şehitler için dua edildi.

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