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Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

DHA

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu


Yusuf Mehmet BAŞKALMelih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Fatura ödemek için sıra bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Bu akşam 21.00'de başlayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentte alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar kısıtlama öncesi market ve pazarlara akın etti. Bazı vatandaşlar telefon faturalarını ödemek ve ATM'lerden para çekmek için metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdi. Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk oluşan alanlarda vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yusuf Mehmet BAŞKAL-Melih KAMIŞ
2020-12-11 16:36:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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