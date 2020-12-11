Burak Şeker ilk kez yönetecek

Antalya Bölgesi hakemi Burak Şeker, ilk kez Kayserispor Trabzonspor maçı yönetecek.

Süper Lig'in 12.haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak Hes Kablo Kayserispor Trabzonspor müsabakasını Antalya Bölgesi Üst Klasman hakemi Burak Şeker yönetecek. Süper Lig'deki 3.maçına çıkacak olan Burak Şeker, ilk kez KayserisporTrabzonspor maçında düdük çalacak.

Burak Şeker, bugüne kadar 153 maç yönetti. Bu maçlarda 75 kez ev sahibi takım, 35 kez deplasman takımı kazandı. 43 maç ise berabere bitti. Burak Şeker bu maçlarda 632 sarı kart çıkarırken 23 kez de kırmızı kart gösterildi. Bu sezon ilk kez Süper Lig maçı yönetmeye başlayan Burak Şeker, 2 maç yönetti. 1 maç berabere biterken 1 maçı ise deplasman takımı kazandı.

Antalya Bölgesi Üst Klasman hakemi Burak Şeker, ilk kez Kayserispor Trabzonspor maçında düdük çalacak. Bugüne kadar Hes Kablo Kayserispor'un hiçbir maçını yönetmeyen Burak Şeker, Trabzonspor'un ise Altay ile oynadığı ve 41 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında düdük çalmıştı.

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