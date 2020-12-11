Aybaba 33. kez Trabzonspor'a rakip

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor'a 33. kez rakip olarak sahaya çıkacak. Samet Aybaba, Kayserispor'un başında da 6. kez Trabzonspor ile karşılaşacak.

Teknik direktör Samet Aybaba, Süper Lig'in 12.haftasında oynanacak Hes Kablo KayserisporTrabzonspor maçında sarı kırmızılı takımın başarısı için teknik direktör koltuğunda oturacak. Bugüne kadar 30 kez Süper Lig'de, 2 kez de kupa maçında Trabzonspor'a rakip olan Samet Aybaba, 6 kez kazanırken 17 kez yenildi, 9 kez de berabere kaldı.

Aybaba, Karadeniz ekibine karşı Ankaragücü (7 kez), Gençlerbirliği (5 kez), Kayserispor (5 kez), Bursaspor (2 kez), Sivasspor (2 kez), Eskişehirspor (2 kez), Beşiktaş (2 kez), Ankaraspor (2 kez), Antalyaspor, Bucaspor, Gaziantep, Vanspor ve Adana Demirspor takımları ile rakip oldu.

Samet Aybaba, Kayserispor ile birlikte Trabzonspor'a 5 kez rakip oldu. Sarı Kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde Trabzonspor ile oynadığı 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi aldı. Samet Aybaba'nın yönetimindeki Kayserispor bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Samet Aybaba'nın yönetiminde Trabzonspor'a rakip olan takımlar ve aldığı sonuçlar şöyle:



Süper Lig

2018/2019 TrabzonsporBursaspor 11

2017/2018 TrabzonsporSivasspor 02

2017/2018 SivassporTrabzonspor 12

2015/2016 EskişehirsporTrabzonspor 10

2015/2016 TrabzonsporEskişehirspor 31

2013/2014 TrabzonsporAntalyaspor 21

2012/2013 TrabzonsporBeşiktaş 00

2012/2013 BeşiktaşTrabzonspor 11

2010/2011 TrabzonsporBucaspor 20

2008/2009 TrabzonsporGençlerbirliği 20

2008/2009 GençlerbirliğiTrabzonspor 01

2007/2008 TrabzonsporBursaspor 21

2004/2005 TrabzonsporAnkaraspor 22

2004/2005 AnkarasporTrabzonspor 11

2001/2002 GaziantepsporTrabzonspor 52

2000/2001 GençlerbirliğiTrabzonspor 02

2000/2001 TrabzonsporGençlerbirliği 20

1999/2000 GençlerbirliğiTrabzonspor 01

1999/2000 VansporTrabzonspor 22

1997/1998 TrabzonsporAnkaragücü 31

1997/1998 AnkaragücüTrabzonspor 13

1995/1996 Kayserispor Trabzonspor 12

1994/1995 Adana DSTrabzonspor 03

1993/1994 Kayserispor Trabzonspor 11

1993/1994 TrabzonsporKayserispor 31

1992/1993 TrabzonsporKayserispor 00

1991/1992 TrabzonsporAnkaragücü 40

1991/1992 AnkaragücüTrabzonspor 00

1990/1991 TrabzonsporAnkaragücü 01

1990/1991 AnkaragücüTrabzonspor 10



Türkiye Kupası

1992/1993 TrabzonsporKayserispor 21

1990/1991 TrabzonsporAnkaragücü 13

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