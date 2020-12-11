Aybaba 33. kez Trabzonspor'a rakip

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor'a 33. kez rakip olarak sahaya çıkacak. Samet Aybaba, Kayserispor'un başında da 6. kez Trabzonspor ile karşılaşacak.
Teknik direktör Samet Aybaba, Süper Lig'in 12.haftasında oynanacak Hes Kablo KayserisporTrabzonspor maçında sarı kırmızılı takımın başarısı için teknik direktör koltuğunda oturacak. Bugüne kadar 30 kez Süper Lig'de, 2 kez de kupa maçında Trabzonspor'a rakip olan Samet Aybaba, 6 kez kazanırken 17 kez yenildi, 9 kez de berabere kaldı.
Aybaba, Karadeniz ekibine karşı Ankaragücü (7 kez), Gençlerbirliği (5 kez), Kayserispor (5 kez), Bursaspor (2 kez), Sivasspor (2 kez), Eskişehirspor (2 kez), Beşiktaş (2 kez), Ankaraspor (2 kez), Antalyaspor, Bucaspor, Gaziantep, Vanspor ve Adana Demirspor takımları ile rakip oldu.
Samet Aybaba, Kayserispor ile birlikte Trabzonspor'a 5 kez rakip oldu. Sarı Kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde Trabzonspor ile oynadığı 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi aldı. Samet Aybaba'nın yönetimindeki Kayserispor bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.
Samet Aybaba'nın yönetiminde Trabzonspor'a rakip olan takımlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
Süper Lig
2018/2019 TrabzonsporBursaspor 11
2017/2018 TrabzonsporSivasspor 02
2017/2018 SivassporTrabzonspor 12
2015/2016 EskişehirsporTrabzonspor 10
2015/2016 TrabzonsporEskişehirspor 31
2013/2014 TrabzonsporAntalyaspor 21
2012/2013 TrabzonsporBeşiktaş 00
2012/2013 BeşiktaşTrabzonspor 11
2010/2011 TrabzonsporBucaspor 20
2008/2009 TrabzonsporGençlerbirliği 20
2008/2009 GençlerbirliğiTrabzonspor 01
2007/2008 TrabzonsporBursaspor 21
2004/2005 TrabzonsporAnkaraspor 22
2004/2005 AnkarasporTrabzonspor 11
2001/2002 GaziantepsporTrabzonspor 52
2000/2001 GençlerbirliğiTrabzonspor 02
2000/2001 TrabzonsporGençlerbirliği 20
1999/2000 GençlerbirliğiTrabzonspor 01
1999/2000 VansporTrabzonspor 22
1997/1998 TrabzonsporAnkaragücü 31
1997/1998 AnkaragücüTrabzonspor 13
1995/1996 Kayserispor Trabzonspor 12
1994/1995 Adana DSTrabzonspor 03
1993/1994 Kayserispor Trabzonspor 11
1993/1994 TrabzonsporKayserispor 31
1992/1993 TrabzonsporKayserispor 00
1991/1992 TrabzonsporAnkaragücü 40
1991/1992 AnkaragücüTrabzonspor 00
1990/1991 TrabzonsporAnkaragücü 01
1990/1991 AnkaragücüTrabzonspor 10
Türkiye Kupası
1992/1993 TrabzonsporKayserispor 21
1990/1991 TrabzonsporAnkaragücü 13
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