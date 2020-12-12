(Özel) Selçuklu yadigarı 778 yıllık köşk gök gözlem evi olacak

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Selçuklu Dönemi'nden kalma 778 yıllık tarihi Hızır İlyas Köşkü, gök gözlem evi olacak. Köşkteki çalışmalar devam ederken, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu yapıyı bizden sonraki kuşaklara ayakta bir şekilde teslim edeceğiz" dedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 'Hıdırıllez' tepesi olarak bilinen yerde bulunan ve 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1200'lü yıllarda yaptırılan Hızır İlyas Köşkü'nün atıl haline Kocasinan Belediyesi el attı. Köşkte başlayan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, tamamlandığında ise gök gözlem evi olarak hizmet verecek. Kayseri'ye hakim tepede bulunan köşkteki restorasyon çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Burası 1200’lü yılların başında dönemin hükümdarı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yapıldığı söylenen bir yapı. 1200’lü yıllardan bu güne kadar da ayakta kalmış bir yapı ama yakın zamana kadar işlev olarak üzerinde bir işlevi yoktu. Bir miktarda yüzünde, sağında, solunda pek hoşumuza gitmeyen yazılar, çiziler vardı ve gitgide harabeye döner vaziyetteydi. Biz belediye olarak bu konuya el attık. Restore edilmesi, gün yüzüne çıkartılması noktasında çalışmalar başlattık. Tabi ki sadece yapının bir kültür envanteri olarak gün yüzüne çıkartılması yeterli değildi. Biz içerisine bir fonksiyonda yükleyelim ve burasını bizden sonra ki kuşaklara da ayakta bir şekilde teslim etmekle birlikte gençlerimiz, çocuklarımız hem burada ecdat yadigarını gelsin görsün hem de onların ilgisini çekecek değişik konularla da bir eğitim tesisi haline getirelim diye de bir gayret içerisine girdik. Burasını gök gözlemevi olarak inşallah bundan sonra ki dönemde faaliyete geçireceğiz" diye konuştu.

Çolakbayrakdar, "Burada astronomiye ilgi duyanların gelebileceği, bu konu ile ilgili fikir alışverişinde bulunabilecekleri, bilgi alabilecekleri bir yer olmakla birlikte de uzayla ilgili araştırmada merakı olanlar içinde alternatif bir kapı olacak burası. Bu noktada gençlerimizin bilgi alabilecekleri bir mekan haline getireceğiz burayı. Artık son aşamasındayız. Bahar ayından itibaren de içerisini gök gözlemevi olacak şekilde tasarlamış olacağız. Pandemi sürecini de atlatmış olaraktan, yazla birlikte hemşerilerimizin ziyaretine açacak hale getireceğiz. Buranın lokasyonuna baktığınız zaman, şehre hakim bir noktadasınız. Şehrin tepesinde, şehrin her tarafını göre bilir bir noktadasınız. Konum itibari ile de farklı şekillerde de insanları cezbedecek bir mekan, vatandaşlarımız buraya geldikleri zaman tabi ki bölge ile birlikte bütün çehreyi görebilecekleri bir nokta sadece gök gözlemevini gezmekle kalmayacaklar, şehri de kuş bakışı tepeden görebilecekler. Bunun içinde çevresinin düzenlenmesi noktasında bir çalışmamız, gayretimiz var. Hemşerilerimiz buraya geldikleri zaman iyi bir ortamda onları ağırlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

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