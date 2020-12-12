Çaldığı otomobili yakıtı bitince terk etti

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 3 gün önce park halindeyken çalınan otomobil, terk edilmiş olarak bulundu. Yakıtı bittiği için terk edildiği belirlenen otomobil sahibi Erol Boran'a teslim edildi.

Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde 3 gün önce yaşanan hırsızlık olayında, Erol Boran'a ait 38 US 473 plakalı otomobil, park halindeyken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Boran, polise haber verdi. Araştırma başlatan polis ekipleri, otomobili, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu. Şüphelinin, yakıt bitince otomobili terk edip kaçtığı belirlendi. Otomobil sahibine teslim edilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-12-12 13:24:28



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