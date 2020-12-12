Süper Lig: Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

12. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan son anda topu köşeden çıkardı.

13. dakikada sol kanattan Baker'in kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

23. dakikada Bilal'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyondaki Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleci Doğan topun sahibi oldu.

25. dakikada Lennon'un sağ kanattan içeri çevirdiği topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

44. dakikada Fernandes'in sol kanattan kullandığı serbest atışta topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Sapunaru'nun şutunda Marlon topu çizgiden çıkardı.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Burak Şeker xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Bilal Gölen xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Lopes xx, Sapunaru x, Kolovetsios x, Behich xx, Fernandes x, Attamah xx, Lennon xx, Kvrzic x, Henrique xx, İlhan Parlak x

Yedekler: Abdulkadir, Oğuzhan, Barış, Manzala, Hasan Hüseyin, Emre Demir, İlhan Depe, Ackah, Muğdat, Alibec

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Trabzonspor: Uğurcan x, Pereira xx, Le x, Hugo xx, Marlon x, Abdulkadir Parmak xx, Baker x, Diabate xx, Abdulkadir Ömür xx, Bilal x, Ekuban xx

Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Serkan, Yusuf, Safa, Flavio, Ahmet, Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı Kart: Pereira (Trabzonspor)

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