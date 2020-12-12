Vakıf binasında korkutan yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Develi ilçesinde Kuddusi Vakfı binasında patlamanın ardından yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeni Mahallede bulunan Kuddusi vakfında gelen patlama sesinin ardından yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.