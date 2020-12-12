Hes Kablo Kayseripor-Trabzonspor maçının ardından



Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA)Süper Lig'in 12'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Eksikleri olduğunu ve çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyunun her iki bölümünün çok değerlendirilecek bir anlamı yok. Her oyuncum pas hatası yaptı. Bugün oyunun hangi tarafa döneceği belli olmayan bir müsabaka yaşandı. Oyuncularıma maçtan sonra da dedim. Kötü oynama haklarını kullandılar diye düşünüyorum. Bu kadar kötü oynama potansiyeli olan bir takım veya oyuncular olmadığını düşünüyorum. Geldiğimizden beri 4. müsabaka. Oyun olarak geçen haftaya kadar gelişiyorduk. Bugün itibariyle hiçbir tarafıyla sahada doğru durmadık. Bundan sonraki süreci, çalışarak, performansları yukarı çekerek, aklın daha fazla ön planda olduğu oyunlara dönmek zorunda kalacağız. Eksiklerimiz var çalışmaya devam" diye konuştu.

SAMET AYBABA: POZİSYONLARI SONUÇLANDIRMADA SORUN YAŞIYORUZ

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise, 3 haftadır iyi oyun sergilediklerini söyledi. Bol pozisyona girdiklerini vurgulayan Aybaba, "Pozisyonları sonuçlandırmada sorun yaşıyoruz. Oyuncularımı ilk bölümdeki istekli oyunları nedeniyle kutluyorum. Bizim en büyük sıkıntımız öne geçmek. Bundan sonraki süreçte pozisyonlarla ilgili çalışmaları farklı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Abdullah Avcı´nın açıklamaları

-Samet Aybaba´nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-12-12 19:01:45



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