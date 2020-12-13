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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Emar Grup çalışıyor

İHA

Kayseri Emar Grup çalışıyor

Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK, yeni sezon hazırlıklarını Sümer Stadı’nda günde tek antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Ferhat Kurnaz nezaretinde hazırlıklarını sürdüren SarıSiyahlı takımda keyifler ve moraller yerinde.
İlk kez mücadele edeceği Bölgesel Amatör Ligde Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Kayseri Emar Grup FK, hedefini yeni sezonda şampiyonluk olarak belirledi. SarıSiyahlılar bugünü izinli olarak geçirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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