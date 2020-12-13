OSB Teknik Koleji deplasmanda kaybetti

Dur ihbarına uymadı, kendini böyle savundu

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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 10.haftasını mağlubiyetle kapattı.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 10.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Sigorta Shop Kaleci Belediyespor’a 30 mağlup oldu.

Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında etkisiz kalan Kayseri ekibi, ilk seti 2520 kaybetti. İkinci sette rakibine 2517'lik sonuçla boyun eğen OSB Teknik Kolejispor son seti de 2518 tamamlayarak müsabakayı 30 kaybetti.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji üst üste ikinci mağlubiyetini alırken ligdeki 4. kez yenildi.

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