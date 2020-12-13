Kayserispor 7 maçtır kazanamıyor

Hes Kablo Kayserispor, sahasında rakibi Trabzonspor'u 7 maçtır mağlup edemiyor.
Süper Lig'in 12.haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan ve golsüz berabere kalan Hes Kablo Kayserispor 7 maçtır rakibini yenemiyor. Trabzonspor ile sahasında 24 Süper Lig maçına çıkan sarı kırmızılılar, 6 kez kazanırken 11 kez kaybetti. 6 maçta da berabere kalan Kayserispor, son olarak 2012/2013 sezonunda sahasında oynadığı maçı 21 kazanmıştı. O günden sonra sahasında Trabzonspor ile oynadığı 7 maçta galip gelemeyen sarı kırmızılılar, 22 gol atarken kalesinde ise 29 gol gördü.
Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor arasında Kayseri'de oynanan Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:
2019/2020 KayserisporTrabzonspor 00
2019/2020 KayserisporTrabzonspor 12
2018/2019 KayserisporTrabzonspor 02
2017/2018 KayserisporTrabzonspor 00
2016/2017 KayserisporTrabzonspor 01
2015/2016 KayserisporTrabzonspor 01
2013/2014 KayserisporTrabzonspor 01
2012/2013 KayserisporTrabzonspor 21
2011/2012 KayserisporTrabzonspor 33
2010/2011 KayserisporTrabzonspor 00
2009/2010 KayserisporTrabzonspor 10
2008/2009 KayserisporTrabzonspor 11
2007/2008 KayserisporTrabzonspor 10
2006/2007 KayserisporTrabzonspor 10
2005/2006 KayserisporTrabzonspor 42
2004/2005 KayserisporTrabzonspor 03
1997/1998 KayserisporTrabzonspor 56
1995/1996 KayserisporTrabzonspor 12
1994/1995 KayserisporTrabzonspor 00
1993/1994 KayserisporTrabzonspor 11
1992/1993 KayserisporTrabzonspor 01
1985/1986 KayserisporTrabzonspor 10
1979/1980 KayserisporTrabzonspor 01
1974/1975 KayserisporTrabzonspor 01
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