Doğan Alemdar ligin en genç kalecisi oldu

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar, bu sezon Süper Lig'de forma giyen en genç kaleci oldu.

Süper Lig'in 12.haftasında Kayseri'de oynanan Hes Kablo KayserisporTrabzonspor maçında sahaya çıkan kaleci Doğan Alemdar, bu sezon ligde forma giyen en genç kaleci oldu.

2002 doğumlu olan Doğan Alemdar, kaleci Silviu Lung ve İsmail Çipe'nin yokluğunda Kayserispor kalesini korudu. Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika boyunca kalesini başarıyla koruyan Doğan Alemdar, 20202021 futbol sezonunda forma giyen en genç kaleci oldu. 18 yıl 44 günlük olan Doğan Alemdar, bu sezon ligde ilk kez Kayserispor forması giyerken daha önce de Yomraspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sarı kırmızılı takım için mücadele vermişti.

Hes Kablo KayserisporTrabzonspor maçında kaleci Doğan Alemdar'ın yedeği ise 17 yaşındaki Abdülkadir Taşdan oldu.

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