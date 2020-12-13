Kayserispor yine berabere kaldı

Hes kablo Kayserispor, bu sezon 4.beraberliğini aldı.
Süper Lig'in 12.haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, 00'lık sonuç ile sahadan berabere ayrıldı. Sarı kırmızılılar, bu sezonki 4.beraberliğini aldı.
Bayraml Bektaş'ın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Samet Aybaba yönetiminde 4 müsabakaya çıkan Hes Kablo Kayserispor, beraberliklere abone oldu. Son 4 maçında 4 beraberlik alan sarı kırmızılılar, bu maçlarda 2 gol atarken kalesinde de 2 gol gördü.
Son 4 maçında berabere kalan Kayserispor'un teknik direktör Samet Aybaba geldikten sonra oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
GalatasarayKayserispor 11
KayserisporKaragümrük 00
GöztepeKayserispor 11
KayserisporTrabzonspor 00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.