Samet Aybaba yine kazanamadı

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor'a karşı yine kazanamadı.

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü olarak Trabzonspor'a karşı 6 kez rakip olan teknik direktör Samet Aybaba, yine galibiyete erişemedi.

Samet Aybaba, Kayserispor ile birlikte Trabzonspor'a 6 kez rakip oldu. Sarı Kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde Trabzonspor ile oynadığı 6 maçta 3 beraberlik 3 yenilgi aldı. Samet Aybaba'nın yönetimindeki Kayserispor bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Samet Aybaba yönetimindeki Kayserispor'un Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Süper Lig

2020/2021 KayserisporTrabzonspor 00

1995/1996 KayserisporTrabzonspor 12

1993/1994 KayserisporTrabzonspor 11

1993/1994 TrabzonsporKayserispor 31

1992/1993 TrabzonsporKayserispor 00

Türkiye Kupası

1992/1993 TrabzonsporKayserispor 21

Samet Aybaba, teknik direktör olarak Trabzonspor'a 33 maçta rakip oldu. Bu maçlarda Aybaba 6 kez kazanırken 17 kez yenildi, 10 kez de berabere kaldı. Aybaba, Karadeniz ekibine karşı Ankaragücü (7 kez), Kayserispor (6 kez), Gençlerbirliği (5 kez), Bursaspor (2 kez), Sivasspor (2 kez), Eskişehirspor (2 kez), Beşiktaş (2 kez), Ankaraspor (2 kez), Antalyaspor, Bucaspor, Gaziantep, Vanspor ve Adana Demirspor takımları ile rakip oldu.

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