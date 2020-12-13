Melikgazi Belediye - Alanya Belediye: 1-3

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Safa Tarun, Cihan Demir
MELİKGAZİ BELEDİYE: Burak Kılıç, Emincan Kocabaş, Ali Shahbazi, Ömer Uygur, Davut Şahin, Mehmet Emre, Abdullah Belik (L) (Yiğit Korkut, Mustafa Atakan, Berk Seray, Erdoğan Berke, Arif Mete, Mustafa Altay, Hakan Sabunluoğlu)
ALANYA BELEDİYE: Şeref Göktuğ, İslomjon Sobirov, Tarık Hepşen, Muhammet Esat, İlker Büyükbayraklı, Yacoubou Daouda, Batuhan Çalışkan (L) (Fatih Emre, Eren Kanlı, Emre Çalışkan, Koray Baytemur )
SETLER: 25 21, 20 25, 17 25, 20 25
SÜRE: 100 Dakika (24 27 23 26)
Voleybol Erkekler 1'inci Ligi A Grubu 10'uncu haftasında evinde Alanya Belediye'yi konuk eden Melikgazi Belediye sahadan 3-1 yenilgi ile ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-12-13 16:14:24
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.